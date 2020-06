Баскетбольная НБА готовится возобновить сезон с участием 22 команд

Совету управляющих Национальной баскетбольной ассоциации будет представлен план по возобновлению сезона-2019-2020. После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, участие в чемпионате продолжат 22 клуба, которые проведут каждый по 8 встреч. После этого будут определены участники плей-офф.

План представит комиссионер НБА Адам Сильвер в четверг, 4 июня, сообщают инсадйеры, в частности, журналист ESPN Эдриан Воджнаровски. Ожидается, что совет одобрит план Сильвера по возобновлению сезона и объявит о рестарте 31 июля с проведением всех матчей на территории "Диснейуорлда" в Орландо.

So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify.

The NBA's back.