Армия САР получила новую партию истребителей МиГ-29 из России

Российская Федерация поставила Сирийской Арабской Республике новую партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщает посольство РФ в Сирии в социальной сети Twitter.

Как уточняется, поставка истребителей была осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества. Пилоты Сирийской Арабской армии уже начали выполнять полеты на этих самолетах, передает агентство "Интерфакс".

Сирийское государственное агентство SANA сообщило о поставке в Сирию партии МиГ-29 из России 30 мая текущего года. По данным агентства, передача самолетов состоялась на авиабазе Хмеймим в САР.