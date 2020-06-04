Штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии: после ливней часть Нальчика ушла под воду

Часть Нальчика ушла под воду после обильных дождей. По словам МЧС, непогода продлится до выходных.

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение, сообщает телеканал "Россия 24".

Аналогичная ситуация — и в других регионах Северного Кавказа. Так, ураган в Чечне оставил без света почти 190 тысяч человек. Сейчас энергоснабжение полностью восстановлено.