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Тема:

Коронавирус 13 минут назад

4 июня 202002:31

Вирусные инвестиции: кто зарабатывает на "коронабондах"?

JUSTIN LANE/ EPA

Эйфория на фондовых площадках и безудержный оптимизм инвесторов направляют мощный поток капитала даже в неординарные финансовые инструменты. С февраля по май этого года участники рынка вложили более 150-ти миллиардов долларов в так называемые коронабонды.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование банка BNP Paribas, различные компании, регуляторы и правительства по всему миру выпустили специальные облигации для борьбы с последствиями пандемии на $151,5 млрд. Однако эксперты отмечают отсутствие в индустрии единого подхода и общих требований к параметрам коронабондов, за счет чего эмитенты могут использовать вирус как удобный предлог для привлечения дешевого финансирования.

Так, американский фармацевтический гигант Pfizer в марте разместил долговые бумаги в сфере устойчивого развития на $1,250 млрд, а затем решил не использовать привлеченные средства для борьбы с пандемией. В свою очередь, финансовый конгломерат Bank of America привлек с помощью коронавирусных облигаций миллиард долларов, которые пойдут на финансирование предприятий из сферы здравоохранения.

Особняком стоят китайские эмитенты, которые выпустили коронабонды более чем на $74 млрд. При этом аналитики уверены, что часть этих денег уже расходуется на рефинансирование других задолженностей.

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