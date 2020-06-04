Целевые показатели по ипотеке могут быть достигнуты раньше срока

Цель по ипотечной ставке, обозначенная в национальном проекте “Жилье и городская среда” может быть достигнута на 4 года раньше, чем планировалось.

Как сообщил на заседании профильной рабочей группы Госсовета генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, показатель может опуститься ниже планки в 8% уже к концу этого года. При этом добавил, что для дальнейшего устойчивого развития ипотечного рынка нужны системные меры для снижения ставки по рыночным продуктам.

“Думаю, что к концу года возможно достижение целевых показателей нацпроекта по снижению ставки по ипотеке с опережением”, – цитирует Мутко ТАСС.

Нацпроект “Жилье и городская среда” предполагает снижение ипотечных ставок до уровня в 7,9% к концу 2024 года и выдачу 2,3 млн ипотечных кредитов. Таргет на текущий год был на уровне 8,7%. При этом по данным Банка России, к 1 мая этого года показатель уже снизился до 8,32%.