Суд по делу финдиректора Huawei затянется до 2021 года из-за коронавируса

По информации SCMP пандемия коронавируса вмешалась и в дела Фемиды: из-за действующих в Канаде ограничительных мер суд по делу о выдаче Мэн Ваньчжоу властям США может затянуться до 2021 года. При этом представители суда подчеркивают, что для того, чтобы разбирательства закончились хотя бы в начале следующего года, понадобится крайне “агрессивный график слушаний”.

При этом издание отмечает, что инициатива продлить слушания исходила не только от представителей канадских властей, но и от адвокатов финдиректора Huawei. При этом на последних слушаниях непосредственно в зале суда находился только главный судья и его помощник, сообщает портал. Сама Мэн и оба ее адвоката, а также журналисты, которые обычно толпятся на публичной галерее, на этих слушаниях “присутствовали” лишь по телефону. Такой формат защитников обвиняемой явно не устраивает.

Тем не менее, работа суда продолжается и в условиях пандемии. 15 июня уже должны пройти очередные слушания в удаленном формате. При этом не исключено, что в процессе появится новый участник: независимый судья, который будет разрешать споры “о допустимости доказательств”.

Тем не менее, дело явно затянулось. Финансового директора китайского технологического гиганта задержали в Канаде по запросу США еще в декабре 2018 года. Как писали ранее Вести.ру, 28 мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия решил продлить суд по делу об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Китайские власти негативно отреагировали на это решение: МИД КНР призвал Канаду немедленно освободить Мэн и обеспечить ее возвращение в КНР. Свое разочарование выразили и в Huawei.