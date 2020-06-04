К месту разлива дизеля в Норильске вылетели спасатели Сибирского центра МЧС

Спасатели Сибирского центра МЧС вылетели в Норильск. 100 сотрудников помогут ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на местной ТЭЦ. Они везут с собой необходимое оборудование.

Правительственная комиссия ввела в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Такое предложение глава МЧС Евгений Зиничев выдвинул накануне на совещании с президентом. Владимир Путин решение одобрил.

29 мая на территории ТЭЦ из резервуара вылилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов — они загрязнили водоемы и землю. Предельные концентрации превышены в десятки тысяч раз, сообщает телеканал "Россия 24".

В Следственном комитете ведут работу по трем уголовным делам. Уже задержан начальник цеха ТЭЦ. Как заявил глава МЧС Зиничев, министерству сообщили о произошедшем только через два дня.