Добровольцы, готовые испытать вакцину от COVID-19, прошли медобследование

Добровольцы, готовые на себе испытать новую вакцину от коронавируса COVID-19, прошли всестороннее медицинское обследование. Военнослужащие прибыли в специальное медучреждение Минобороны днем ранее, 3 июня.

4 июня по результатам исследований будет определен окончательный состав группы. Затем добровольцев изолируют на 14 дней для подготовки к вакцинации.

Для эксперимента выделен отдельный медицинский корпус, передает телеканал "Россия 24". Специалисты химзащиты полностью продезинфицировали палаты, лаборатории, процедурные, административные и другие помещения.

Для участия в эксперименте предварительно отобрали 50 военнослужащих–добровольцев. 10 из них — медицинские работники. Отечественная вакцина от COVID-19 уже прошла испытания на животных. Клинические исследования планируют завершить до конца июля.