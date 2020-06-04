На Москву и область обрушились сильные ливни и ветер

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Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
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Вести.Hi-tech
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Вести.Регионы
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Вести-Москва
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Вести.Наука
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