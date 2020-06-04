Посольство РФ озабочено судьбой россиян в американских тюрьмах

Посольство России в США призвало американские власти освободить содержащихся в тюрьмах россиян на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне заявил глава российского диппредставительства Анатолий Антонов.

По его словам, особое беспокойство вызывают заключенные, страдающие серьёзными заболеваниями. Именно они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом.

Дипломаты также направили в Госдепартамент ноту с требованием предоставить россиянину Константину Ярошенко необходимую медицинскую помощь. "У нас вызывает озабоченность состояние здоровья россиянина Ярошенко, содержащегося в тюрьме "Данбери", — отметили дипломаты. — Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств. Жалобы заключенного и письма Посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются".