Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня и будут дистанционными

Первый тур президентских выборов в Польше пройдет 28 июня. Об этом объявила председатель нижней палаты парламента страны Элжбета Витек. Как сообщили в правящей партии страны, это крайняя дата, когда может быть проведено голосование до истечения срока полномочий нынешнего лидера страны. Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, позволяющий провести выборы главы государства по почте.

Голосование должно было состояться 10 мая, напоминает телеканал "Россия 24". Но из-за пандемии коронавируса COVID-19 власти Польши сначала приняли решение провести его дистанционно. А затем перенесли на более поздний срок.