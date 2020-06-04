В Якутию поступила первая партия реанимобилей в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

Система здравоохранения России в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получает реанимобили. Первая партия таких машин уже поступила в Якутию, их развезут по трем районам республики. Вторая партия автомобилей должна быть доставлена в скором времени.

Новая техника повысит качество и доступность медобслуживания жителей Якутии. Экстренная медицинская помощь — одно из ключевых направлений развития системы здравоохранения в труднодоступных регионах нашей страны.

А в Республике Алтай в рамках того же нацпроекта развивают санитарную авиацию. Жизнь и здоровье людей помогает спасать вертолет Ми-8, оснащенный медицинским модулем. Он вылетает к жителям из Горно-Алтайска, сообщает телеканал "Россия 24".

За первые пять месяцев этого года в регионе эвакуировали 60 пациентов, в том числе семерых детей. Хотя еще несколько лет назад за целый год осуществляли не более пяти вылетов. На использование воздушных судов и их содержание было мало денег.