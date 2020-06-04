СМИ: Олимпиада в Токио пройдет в упрощенном формате

Олимпийские игры в Токио пройдут в упрощенном формате из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщила японская газета "Иомиури" со ссылкой на правительство Японии и оргкомитет Олимпиады. Агентство отмечает, что власти нацелены на проведение спортивного мероприятия в полноценном формате. Но непростая ситуация с распространением коронавируса в мире может этому помешать.

По данным издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Кроме того, ограничат и количество зрителей на стадионах, передает телеканал "Россия 24".