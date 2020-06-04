Вокруг норильской ТЭЦ ведутся работы по ликвидации последствий аварии

Вокруг норильской ТЭЦ, где произошла утечка, ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Как уже сообщалось, топливо в основном разлилось по реке Амбарная. На ней выставлены боновые заграждения, которые зажимают топливное пятно и не дают ему двигаться дальше. Установкой пяти линий плавучих ограничителей занимался специализированный морской отряд из Мурманска. Следующий этап — откачка горючего. Его собирают скиммерами. Удалось собрать уже более 35 кубометров, уточняет ГТРК "Красноярск".

Скоро на место ЧП привезут лодки, чтобы добраться до труднодоступных заводей. Их тоже необходимо очищать от солярки. "Норникель" окажет помощь спасателям — будут доставлены ещё 12 мобильных ёмкостей, куда можно собрать ГСМ. На помощь прибудут еще 60 человек.

Особую сложность представляет вопрос, как вывозить собранное горючее? Подъездных путей нет, поэтому сделать это будет сложно.

На территории ТЭЦ-3 ведутся работы по рекультивации почвы. Спасатели вывезли уже 800 кубов грунта. Позже он будет утилизирован, а пока находится под водонепроницаемым покрытием. По оценкам специалистов, ликвидация последствий аварии продлится 10-14 дней.