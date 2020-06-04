Цены в Великобритании падают рекордными темпами

Лишь бы продать: в Великобритании цены в магазинах снижаются самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений с 2006 года. По данным британского консорциума розничной торговли, в мае общее падение стоимости товаров составило 2,4%, и это после снижения на 1,7% в апреле. При этом падение цен на непродовольственные товары опережает общую динамику.

“Цены в магазинах в мае упали самыми быстрыми темпами с 2006 года, что во многом было вызвано падением цен на непродовольственные товары. Одежда и мебель столкнулись с самым большим падением, поскольку ритейлеры провели рекламные акции для поощрения потребительских расходов и попытались уменьшить недавние потери”, – прокомментировала результаты исследований глава Консорциума Хелен Дикинсон.

Для этой категории дефляция в мае составила 4,6%. В апреле падение составило 3,7%. А вот еда в Великобритании, наоборот, дорожает, причем опережающую динамику показывают продукты длительного хранения. Если в апреле снижение цен на продовольствие составило 1,8%, то в мае уже 1,5%.

Такое разнонаправленное поведение эксперты объясняют воздействием пандемии, когда непродовольственные ритейлеры вынуждены ждать окончания карантинных мер, а производители продуктов питания, в свою очередь, сталкиваются с ростом затрат из-за логистических трудностей и нехватки рабочей силы.