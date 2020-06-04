Летняя Олимпиада может пройти в упрощенном варианте

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио рассматривает возможность проведения Олимпиады в упрощенному варианте. Это связано с пандемией коронавируса.

Упрощенный вариант предусматривает сокращение числа участников церемоний открытия и закрытия Игр. Возможно будет ограничено количество зрителей на трибунах. Гости Олимпиады пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Однако организаторы Игр рассчитывают, что Олимпиада пройдет в полноценном режиме.

Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2000. Однако в связи с пандемией коронавируса Олимпиада была отложена на год вперед. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.