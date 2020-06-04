Китай смягчает ограничения на международные авиарейсы

Китай решил смягчить коронавирусные ограничения, расширив географию маршрутов международных авиарейсов, пишет Reuters.

Это произошло вскоре после того, как администрация президента США Дональда Трампа запретила китайским авиакомпаниям совершать рейсы в США с 16 июня из-за ограничений Пекина в отношении американских перевозчиков.

Иностранные перевозчики, которым в настоящее время запрещено выполнять полеты в Китай, смогут выполнять один рейс в неделю в какой-либо город Китая по своему выбору, начиная с 8 июня, заявило Управление гражданской авиации Китая (CAAC) в четверг.

CAAC сократило международные рейсы с конца марта на фоне опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции прибывающими пассажирами.

Авиакомпании материкового Китая смогут выполнять один рейс в неделю по одному из международных маршрутов.

В CAAC заявили, что всем авиакомпаниям будет разрешено увеличить количество международных рейсов максимум до двух в неделю, если ни один пассажир на их рейсах не получит положительный результат теста на COVID-19 в течение трех недель подряд.

Если у пяти или более пассажиров на одном рейсе по прибытии будет подтвержден коронавирус, CAAC запретит авиакомпании совершать полеты в течение недели. Если 10 или более пассажиров получат положительный результат теста, полеты будут приостановлены на четыре недели.