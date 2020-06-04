"Аталанта" выкупила бывшего спартаковца Пашалича

Итальянская "Аталанта" выкупила у лондонского "Челси" контракт хорватского полузащитника Марио Пашалича. Клуб из Бергамо заплатил за 25-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Последние два сезона Пашалич выступает в "Аталанте" на правах аренды. За это время он сыграл в составе бергамасков 60 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач.

Марио Пашалич известен российским любителям футбола по выступлениям за московский "Спартак". В сезоне 2017-18 хорват был арендован спартаковцами и стал бронзовым призером российской премьер-лиги.