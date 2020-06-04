Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

Наша страна может принять финал и полуфиналы текущего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов. Это возможно, если УЕФА примет решение об изменении формата турнира.

В связи с пандемией коронавируса возможен вариант, при котором полуфиналы и финал Лиги чемпионов могут провести в формате "финала четырех", используемой баскетбольной Евролигой. В таком случае полуфиналы и финал пройдут в одном городе.

Как сообщает ТАСС, УЕФА уже направил соответствующие письма национальным ассоциациям. Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.