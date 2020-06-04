Следующему iPad Pro пообещали инновационный экран и поддержку 5G

Новая модель iPad Pro, которая выйдет в 2021 году, получит инновационную дисплейную технологию Mini-LED и поддержку подключения к 5G-сетям. Об этом сообщили ведущие анонимного твиттер-аккаунта L0vetodream.

По их сведениям, следующему поколению планшетов Apple достанется 5G-модем Snapdragon X55 от Qualcomm, который позволит устройствам использовать диапазон частот до 6 ГГц, а также намного более "быстрые" волны миллиметрового диапазона mmWave. Помимо этого, 12,9-дюймовые iPad Pro получат A14X - улучшенную версию еще не анонсированного Apple чипсета. Предположительно, этот процессор будет изготовлен с соблюдением норм новейшего 5-нм техпроцесса TSMC.

with mini led and 5G X55 baseband https://t.co/1C57Oms2HX - ∎∎∎∎∎ (@L0vetodream) June 3, 2020

Данные L0vetodream во многом совпадают с прогнозами, сделанными ранее аналитиком TF International Securities Мин Чи Куо. В марте он сообщил, что поддержка Mini-LED в ближайший год-два также будет реализована в iMac Pro, MacBook Pro и iPad mini. Однако Куо предполагает, что новые iPad Pro представят в III-м квартале этого года (вместе с iPhone 12, которым тоже прочат поддержку 5G), то время как блогеры ожидают релиз планшета в I-II-м кварталах 2021-го.

В последнее время авторы L0vetodream ошибаются нечасто. Ранее, например, они верно предугадали расцветки и конфигурации памяти смартфона iPhone SE.

Последнее поколение iPad Pro было анонсировано в марте. Планшеты получили 8-ядерный чип A12Z Bionic ("мощнее большинства ноутбуков на Windows") и тройную камеру с лидаром, который помогает точнее захватывать движения людей и располагать виртуальные объекты на экране.

Использование Mini-LED позволит гибко управлять подсветкой экрана, динамически затемняя нужные участки и добиваясь сравнимых с OLED показателей контрастности и максимального цветового охвата, при этом избегая угрожающего органическим светодиодам выгорания.

Если в современных LED-дисплеях для подсветки применяются от силы несколько сотен светодиодов, то в Mini-LED их будет порядка 10 000, а размером каждый из них будет не более 200 микрон.