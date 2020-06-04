Банк России зарегистрировал первую краудфандинговую платформу

Банк России включил первую компанию в реестр операторов инвестиционных платформ, сообщается на сайте регулятора.

Регистратор АО "НРК — Р.О.С.Т." стала первой компанией в стране в этом реестре.

Банк России в сентябре 2019 года опубликовал проект указания о реестре операторов краудфандинговых платформ. Вводится новый субъект финансового рынка – операторы инвестиционной платформы.

Документ установил: порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ и состав включаемых в него сведений (в том числе включение сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ, исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ); перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ, и требования к ним.



Федеральный закон "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", известный как закон о краудфандинге, был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 августа 2019 года и вступил в силу 1 января 2020 года.

Особенностью принятого закона, отличающего его от подобных же иностранных актов о краудфандинге, стало то, что он не только регулирует вопрос о розничном финансировании посредством займов или ценных бумаг, но и пытается урегулировать розничное финансирование через отчуждение криптоактивов.