5 крупных экологических катастроф в топливно-сырьевом секторе РФ

Катастрофа в Красноярском крае стала главным информационным поводом последних дней.

Ситуация обострилась еще и тем, что власти узнали о ней лишь спустя несколько дней. В частности, власти Красноярского края и МЧС узнали о разливе топлива из роликов в социальных сетях, так как Норильско-Таймырская энергетическая компания скрывала катастрофу.

К сожалению, это не первая экологическая катастрофа, которая происходит в топливно-энергетическом секторе России. Ниже мы расскажем о 5 крупнейших катастрофах, которые привели к серьезным последствиям.

Усинская катастрофа, 1994 год

Эта катастрофа произошла в 1994 году на промысловом нефтепроводе Харьяга — Усинск. Тогда на территории лесов произошел разлив около 100 тысяч тонн нефти. Последствия этой катастрофы были заметны не только на территории России, но также и на территории других стран— Скандинавских стран, США и Канады. Общая площадь покрытия составила 79 га. Нефть практически полностью уничтожила флору и фауну в регионе бедствия. Значительное загрязнение распространилось на реку Колва. Из нее нефть попала в реки Печору и Усу. Поверхность рек покрылась тонкой нефтяной пленкой. Несмотря на то, что были выделены немалые средства на ликвидацию последствий катастрофы, со временем ситуация лишь ухудшалась, территория загрязнения росла.

Ловинская катастрофа, 2003 год

10 июля 2003 года из-за прорыва трубопровода на Ловинском месторождении недалеко от Ханты-Мансийска произошла крупная экологическая катастрофа. Тогда из трубопровода вылилось более 10 тысячи тонн нефти. Река Мулымья на 100 километров оказалась покрыта маслянистой пленкой. Нефть выливалась из трубопровода в течение пяти дней. Русло реки Мулымья оказалось практически полностью заполнено нефтью. В результате разлива нефти произошло массовое вымирание флоры и фауны. Официально пострадавших среди людей не указывалось.

Размыв дамб АЛРОСА на Иреляхском водохранилище, 2018 год

В августе 2018 года произошел размыв на технологических дамбах компании АЛРОСА на Иреляхском водохранилище. Из-за прорыва дамб произошла утечка воды из технологических котлованов, которая попала в реки Ирелях, Малую Ботиубию и Вилюй.

В результате, компания АЛРОСА была оштрафована Роспотребнадзором на сумму более 600 тысяч рублей.

По официальным данным, ущерб от катастрофы составил около 27 миллиардов рублей.

Прорыв дамбы на реке Сейба, 2019 год

19 октября 2019 году произошел прорыв дамб технологических отстойников, что привело к загрязнению рек Сисим и Сейба. Прорыв произошел у поселка Щетинкино в Красноярском крае.

В реки попали воды с вредными примесями, в частности, в водах рек оказалось повышенное содержание меди, железа, цинка и других металлов.

Виновным в прорыве назвали золотодобытчика “Сисим”, которого Роспотребнадзор обязал возместить 363 509 000 рублей ущерба.

Помимо экологического ущерба, прорыв привел к материальному ущербу, так как вода затопила бытовые постройки и два общежития.

В результате катастрофы погибли 17 человек.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что дамбы были возведены незаконно. В результате, было возбуждено уголовное дело.

Экологическая катастрофа в Норильске, 2020 год

В конце прошлой недели на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка 22 тысячи кубометров нефтепродуктов. Это произошло в результате повреждения резервуара. Часть топлива попала в ручей и реку Амбарная, что стало настоящей экологической катастрофой. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

В итоге, на территории Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации, а также было возбуждено уголовное дело.

Существует предположение, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Отмечается, что топливное пятно локализовано, чтобы предотвратить распространение загрязнения. В настоящий момент к ликвидации катастрофы подключились представители МЧС.