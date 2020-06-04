Рубль снизился к доллару в начале торгов

Доллар вырос, евро остался стабилен на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,83 руб. — это на 16,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 77,16 руб., не изменившись относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,94 коп. до 72,58 руб.

Цены на нефть снизились в четверг на фоне опасений по поводу того, смогут ли крупные производители нефти договориться о продлении сокращения добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent к 10:01 мск снизилась на 1,16% и составила $39,33 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле опустилась на 1,74% до $36,64 за баррель.