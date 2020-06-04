В Гайнском районе ведутся поиски 10-летнего мальчика

В Гайнском муниципальном районе Пермского края ведутся поиски 10-летнего мальчика. Как сообщает ГТРК "Пермь", накануне вечером ребенок вместе с двумя друзьями-ровесниками отправился к реке на велосипеде. На обратном пути дети разошлись, и мальчик поехал домой один.

Когда ребенок вовремя не вернулся, родители самостоятельно начали поиски, но ближе к ночи обратились за помощью в полицию. Известно, что семья проживает в поселке Лель. Следственные органы организовали доследственную проверку для выяснения всех деталей произошедшего.

На место ЧП прибыл глава следственного управления Сергей Сарапульцев. Сейчас специалисты отдела криминалистики занимаются розыскными мероприятиями с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. Также к поискам подключились пермские волонтеры, привлечены сотрудники территориальных органов полиции, МЧС, Росгвардии и администрации.