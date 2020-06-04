Более 6,5 тысяч алтайцев пострадали от укусов клещей

С начала сезона 6 600 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей. У семи человек подозревают клещевой энцефалит. Диагнозы пока не подтверждены, проводятся дополнительные исследования, сообщает ГТРК "Алтай".

Эпидемиологи фиксируют на четверть больше укусов по сравнению с прошлым годом. Это связано с ранней теплой весной, а также ростом популяции насекомых. Специалисты утверждают, что такое явление нормально — раз в несколько лет численность кровососущих увеличивается. Так или иначе, говорит о росте количества клещей, можно будет по окончании второй волны активности. Она как правило приходится на начало осени.

Зам руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина отметила: "Мы на 2-3 недели идем раньше по случаям присасывания клеща в сравнении с прошлым годом. Месяц май был очень комфортным. И несмотря на режим самоизоляции жители региона активно посещали природные парки".

Ранее сообщалось, что в Сибири найдена новая разновидность клеща — это гибрид таежного клеща и клеща Павловского, который обычно обитает на Дальнем Востоке и на Алтае. Больше всего подобных клещей обнаружено в Новосибирской области, пишет издание "Наука в Сибири". Они более опасны для человека, чем существующие, и шире распространены.