Отеки век: о чем сигналит организм

В эфире телеканала "Россия 1" врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, о каких заболеваниях могут нам "сообщать" отекшие веки.

При этом врач пояснил, что отечность может возникать и у здоровых людей. Это происходит при неправильном питании (если человек ест много соленого, особенно на ночь), а также при голодании, недостаточном рационе.

Кроме того, отеки зачастую возникают при зрительном переутомлении, в том числе длительной работе за компьютером.

Они также могут быть сигналом гормонального расстройства – в частности, образовываться у женщин при менопаузе

Еще одна возможная причина появления отеков – это стрессы.

Для тех, у кого они не являются признаком серьезных заболеваний, ситуацию легко исправить правильным питанием, употреблением воды и 8-часовым сном.

Однако если отеки не проходят больше суток, то это повод насторожиться и обратиться к врачу.

Они могут быть симптомом заболевания сердечно-сосудисток системы – особенно если опухают нижние веки, а при надавливании на них остаются ямки – вмятины.

Отекшие нижние веки с желтоватым оттенком, если отеки не проходят больше суток, также могут сигнализировать о заболевании почек.

Нередко отеки наблюдаются при эндокринных заболеваниях, нарушении функции щитовидной железы, аллергии, а также заболевании слезовыводящих путей.

В этом случае, советует Дмитрий Дементьев, надо обратиться к офтальмологу для назначения лечения.