ФТС в январе-мае сократила перечисления в бюджет на 22,9%

Федеральная таможенная служба (ФТС) сократила перечисления в бюджет в январе-мае на 22,9% до 1 трлн 757,03 млрд руб. против 2 трлн 277,76 млрд руб. в январе-мае 2019 г.

При этом перечисления в мае упали на 43,3% до 257,53 млрд руб. против 454,19 млрд руб. в мае 2019 г. Майский показатель стал минимальным с января 2010 г. (244,16 млрд руб.), отмечает ФТС.

Перечисления в апреле составили 311,6 млрд руб. (- 39,4% в годовом выражении).

Между тем экспортная пошлина на нефть составила в мае $6,8 за тонну, это минимальный размер пошлины с 2000-х гг.

Прогнозное задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2020 г. составляло к началу марта 5,343 трлн руб.

В 2019 г. ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 728,96 млрд руб., что на 5,5% ниже показателя в 2018 г. (6,063 трлн руб.), но на 25,2% выше показателя в 2017 г. (4 трлн 575,69 млрд руб.).