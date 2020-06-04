"ВКонтакте" запускает видеосервис с короткими клипами

Пользователи "ВКонтакте" в ближайшие дни получат доступ к новому сервису внутри мобильного приложения российской социальной сети. "Клипы" представляет собой реализованный по канонам TikTok современный медиасервис с вертикальными видео, уникальными особенностями которого станут управление при помощи жестов, интеграция в существующий социальный граф и "умная" рекомендательная платформа.

Показав на камеру один из жестов (✌️ 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️), можно будет начать или остановить запись ролика, либо "на лету" добавить в него оригинальный видеоэффект. Как говорится в сообщении пресс-службы "ВКонтакте", с помощью этой AR-механики и других инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному.

По словам директора по продукту и руководителя контентной платформы "ВКонтакте" Марины Красновой, запуск "Клипов" стал ответом на рост пользовательского интереса к мобильным видео. При создании сервиса использовали "технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения", кроме того, работу "Клипов" специально оптимизировали для эффективного использования графических ускорителей смартфонов и планшетов.

В соцсети подчеркивают, что интеграция нового видеосервиса в существующую платформу "ВКонтакте" позволит желающим быстрее завоевать популярность, чем если бы они начинали с нуля в каком-то другом аналогичном приложении. Их ролики, снятые и опубликованные через "Клипы", увидят все уже существующие друзья и подписчики. Подбирать наиболее интересные ролики для показа в лентах пользователей поможет учитывающая "миллиарды сигналов об интересах пользователей" новая рекомендательная платформа.

Ролики из "Клипов" можно будет легко переслать сообщением друзьям, опубликовать на "стене" или в сообществе, либо сохранить в закладках. Это позволит качественному контенту распространяться быстрее, а его создателям, соответственно, придется тратить меньше усилий на поддержание контакта с аудиторией и завоевание новых подписчиков. Предусмотрено и общение — под роликами можно писать комментарии.

Разместится сервис на четвертой вкладке приложения "ВКонтакте" — после "Сообщений", а всем пользователям станет доступным в ближайшие дни. Правда, публиковать видео всем желающим разрешат немного позже. На старте такая возможность будет только у нескольких сотен приглашенных авторов, среди которых Павел Воля, Екатерина Варнава, Евгений Кулик, Илья Соболев и Филипп Киркоров.

В социальной сети отмечают, что пользовательский интерес к вертикальным видео вырос, например, число ежемесячно публикуемых 9 миллионами "историй" превышает 114 миллионов историй, а все "истории" на платформе собирают более 7,6 миллиарда просмотров от 42 миллионов зрителей.