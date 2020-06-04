Новак допустил дефицит нефти на рынке в июле

В июне мировой нефтяной рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 миллиона баррелей в сутки, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Новака, миновала апрельская угроза переполнения мировых нефтехранилищ, "и рынок стал гораздо лучше". "Мы видим дальнейший рост спроса". В июне с учетом продолжения действия сделки ОПЕК+ и сокращения добычи в других странах, "мы ожидаем, что выйдем на баланс спроса и предложения". "Так сказать, "на ноль", — сообщил Новак "Интерфаксу".

Если в июле продолжится рост спроса и сокращение добычи альянсом ОПЕК+ и присоединившихся к нему стран, то "будем наблюдать дефицит на рынке, который позволит начать сокращение излишков накопленных запасов за март, апрель и май". "Размер этого дефицита будет зависеть от параметров сделки в июле, можно называть цифры 3-5 миллиона баррелей в сутки", — отметил он.

Сейчас страны ОПЕК+ обсуждают продление еще на 1-2 месяца соглашения о сокращении добычи, действующего в мае-июне.

Апрельское снижение мирового спроса на нефть достигало 25-28 миллионов баррелей в сутки, но в мае избыток предложения нефти снизился на 21 миллиона баррелей в сутки. "Дисбаланс на рынке сократился до уровня 7 миллиона баррелей в сутки", — пояснил министр.

В мае договор ОПЕК+ пока выполняется лишь на три четверти. Россия одна из первых выполнила обязательство. Однако котировкам и этого оказалось достаточно: сорт Brent рванул вверх и в начале июня превысил 40-долларовый уровень. Но из-за дискуссии о квотах и сроках цены замедлили рост: с 3 июня российский и европейский эталоны нефти торгуются по $39-39,5 за баррель.