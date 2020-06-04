Из США в Россию прибыл второй самолет с аппаратами ИВЛ

Американский самолет, который привез 150 аппаратов искусственной вентиляции легких, приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Лайнер встречали США в РФ Джон Салливан и первый заместитель генерального директора Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Дмитрий Никитенко, передает ТАСС.

Это уже вторая партия ИВЛ. В мае американский военно-транспортный самолет привез в Москву 50 аппаратов. Общая стоимость 200 аппаратов вместе с их доставкой в Россию составляет около 5,6 миллиона долларов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сказал, что США помогают на безвозмездной основе, как ранее Россия бесплатно передала аппараты американцам. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это конструктивным жестом. Госсекретарь Майкл Помпео также отмечал, что США рады помочь России в борьбе с COVID-19.