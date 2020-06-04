Следователи проверят информацию о лишении сирот законных квартир

Воронежские следователи заинтересовались информацией о лишении детей-сирот положенных им квартир. По информации пресс-службы Следственного управления по области, по меньшей мере, трое сирот в течение длительного времени не обеспечены отдельным жильем.

В конце 2019 года профильное ведомство закупило для нуждающихся детей 12 квартир в новых домах. Как уточняет ГТРК "Воронеж", лишь 44 человека смогли получить во владение новое жилье. Остальные находятся в стадии оформления документов.

В Следкоме по региону заявили: "По результатам проверки установят виновных. Будет дана объективная оценка действию и бездействию чиновников. Далее правоохранительные органы примут процессуальное решение".

Напомним, что в рамках соцпрограмм поддержки детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, регулярно проводится покупка квартир. В апреле состоялся аукцион, на котором запланировано приобретение 120 квартир.