Военный вертолет совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье

Военный вертолет совершил аварийную посадку на трассу в Раменском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Военно-транспортный Ми-38, по предварительным данным, сел в районе Гжели, а причиной вынужденной посадки стали технические проблемы.

Находившиеся на борту винтокрылой машины люди живы.