Нападающий "Локомотива" Фарфан выздоровел от коронавируса

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан переболел коронавирусом. Перуанский легионер сможет вернуться к тренировкам после тестирования и карантина.

Как сообщила пресс-служба "Локомотиаа", Фарфан полностью оправился от болезни. Джефферсон чувствует себя хорошо. Но прежде чем вернуться в команду ему нужно сдать тесты на COVID-19 и пройти двухнедельный карантин.

Также коронавирус был обнаружен у вратаря Антона Коченкова и полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева. Во всех трех случаях заболевание проходит бессимптомно.