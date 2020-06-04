ЕЦБ увеличил объем программы PEPP на 600 миллиардов евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июньского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях и увеличил объем чрезвычайной программы покупки облигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), чтобы поддержать экономику еврозоны на фоне пандемии коронавируса.

Центробанк увеличил объем действующей с марта PEPP на 600 миллиардов евро до 1,35 триллиона евро.

"Горизонт чистых покупок в рамках PEPP будет продлен как минимум до конца июня 2021 года. В любом случае, Совет управляющих будет проводить чистые покупки активов в рамках PEPP до тех пор, пока не решит, что фаза коронавирусного кризиса завершена", — говорится в сообщении регулятора.

Чистые закупки в рамках программы покупки активов (APP) будут продолжаться ежемесячно в размере 20 миллиардов евро вместе с покупками в рамках дополнительного временного пакета на 120 миллиардов евро до конца года.

ЕЦБ вновь заявил, что "реинвестирование основных платежей от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках APP, будет продолжаться в полном объеме в течение продолжительного периода времени после даты, когда Совет управляющих начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и в любом случае до тех пор, пока это необходимо для поддержания благоприятных условий ликвидности и достаточной степени монетарного стимулирования".

ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25% годовых.

"Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции", — говорится в заявлении центробанка.

Регулятор вновь подчеркнул, что Совет управляющих готов в случае необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к целевому уровню.

На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в 2020 году в связи с последствиями пандемии.