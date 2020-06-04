В 45-летие Джоли СМИ вспомнили о ее желании стать директором похоронного бюро

Анджелине Джоли 4 июня исполняется 45. В ее день рождения многие СМИ не готовы сказать, что Джоли по-прежнему — "ягодка Голливуда", и вспоминают по большей части непростую судьбу актрисы: наркотики в юности, изматывающий развод с Брэдом Питтом и анорексию: были моменты, когда она весила 34 килограмма.

В последние годы Джоли, действительно, упоминалась в прессе не как актриса, сыгравшая очередную звездную роль, а все больше в связи с безрадостными событиями в ее жизни: семейными разборками, операциями по удалению груди и яичников из-за угрозы рака.

Некоторые журналисты пишут, что актриса сама стала разрушительницей жизни: подорвала и брак с Питтом, и здоровье.

В попытке понять первоисточник психологических проблем актрисы журналисты вспоминают и о ее детском желании стать "директором похоронного бюро". Так Анджелина отвечала на вопрос, кем хочет стать в будущем. Впрочем, возможно, это было продиктовано желанием, чтобы взрослые от нее отстали.

Однако есть факт биографии: девочка сильно переживала развод родителей: ее отец – оскароносный актер Джон Войт — бросил их с матерью и братом, когда Энджи едва исполнился год.

Когда сверстницы в розовых платьицах возились с котятами, она одевалась во все черное и играла с домашней ящерицей по имени Владимир и змеей, пишет РИА Новости.

Вот и в день 45-летия в "Инстаграме" актрисы появилось мрачноватое фото: торт именинницы выполнен в депрессивных фиолетово-черных тонах, и сама она – в черном платье и с лаком черного цвета на ногтях.

Впрочем, в последнее время появились сведения, что Джоли все-таки взялась за свое здоровье ради шестерых детей: троих родных и троих усыновленных. Как пишет StarHit, в последнее время она даже немного поправилась.

Однако несмотря ни на какие скандалы и перипетии личной жизни, Анджелина Джоли все равно остается для миллионов поклонников роскошной "расхитительницей гробниц" Ларой Крофт и героиней фильмов, за роли в которых получила "Оскара", две премии Гильдии киноактеров США и три "Золотых глобуса".