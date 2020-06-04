ЧП в Норильске: СК возбудил дело о халатности

СКР возбудил четвертое уголовное дело о халатности за несвоевременное информирование о ЧП по факту разлива нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, следствие работает над установлением всех причастных к экологическому бедствию лиц. В ходе обысков изъяты документы, носители информации с записями переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование, а также журналов фиксирования переговоров по факту чрезвычайного происшествия.

По информации СК, в ближайшее время следствие предъявит обвинение задержанному начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Рассматривается вопрос о его аресте.