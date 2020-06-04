Розничные продажи в еврозоне в апреле сократились рекордными темпами

Спад розничных продаж в еврозоне в апреле был рекордным, хотя и не столь резким, как ожидалось.

Розничные продажи в 19 странах еврозоны в апреле упали на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Снижение оказалось максимальным с начала сбора данных в 1999 году.

В годовом выражении розничные продажи сократились на 19,6%, максимальными темпами с начала наблюдений в 2000 году.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали падение на 15% в месячном выражении и на 22,3% — в годовом.

В марте розничные продажи снизились на 11,1% относительно предыдущего месяца и на 8,8% в годовом выражении.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в апреле сократились на 5,5% в месячном выражении после увеличения на 5,2% в марте.

Объемы реализации непродовольственных товаров сократились на 17% после падения на 21,4% в марте.

Продажи текстиля, одежды и обуви в апреле снизились на 20,9% после падения на 54,7% месяцем ранее.

Продажи автомобильного топлива упали на 27,7% после мартовского снижения на 26,4%.

Между тем, продажи по почте и через Интернет подскочили на 10,9% в месячном выражении после увеличения на 0,7% в марте.

Розничные продажи в 27 странах ЕС в апреле снизились на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18% в годовом выражении.

В Германии, крупнейшей экономике блока, зарегистрировано падение продаж на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 4% в марте.

Во Франции в апреле наблюдалось падение продаж на 20%. Месяцем ранее продажи снизились на 15,8%.

В Испании падение продаж составило 19,4% после мартовского снижения на 14,6%.

По данным Eurostat, экономика еврозоны сократилась рекордными темпами в первом квартале, поскольку меры по борьбе с пандемией COVID-19 резко снизили экономическую активность в регионе. Падение ВВП относительно четвертого квартала 2019 года составило 3,8%.