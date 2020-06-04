Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол". Четвертый аппарат "Тундра" был запущен 22 мая с космодрома Плесецк. Таким образом, спутники смогут контролировать всю территорию Соединенных Штатов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Как стало известно журналистам, спутники "Тундра" оснащены современными инфракрасными системами наблюдения, который позволяют максимально точно регистрировать стартующие межконтинентальные баллистические ракеты. Помимо этого, космические аппараты способны отслеживать траекторию полета МБР и просчитывать возможное место падения ее ядерных боеголовок.

Напомним, система предупреждения о ракетном нападении "Купол" должна заменить устаревшее "Око-1". По данным из открытых источников, новая СПРН способна заметить пуски не только межконтинентальных баллистических ракет, но также и оперативно-тактических.