Спасти то, что построено: Лукашенко обратился к новому правительству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал новое правительство страны как можно быстрее "приобрести рабочее состояние".

"Я не собираюсь заниматься навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено", — заявил глава государства.

Выступая на совещании с новыми членами кабинета министров, Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию в стране. По мнению президента, спасти страну можно только "сжав зубы" и направив силы всего народа на решение проблем, передает "Интерфакс".

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что "с вертолета деньги разбрасывать не будут", приведя в пример США и Россию, которые тоже "финансовыми средствами не разбрасываются".

3 июня президент Белоруссии подписал указ об отставке правительства. Как объяснил глава государства, обновление нужно, чтобы граждане страны понимали, кто те люди, которые будут работать на ключевых должностях.

4 июня новым премьер-министром республики был назначен Роман Головченко, до этого занимавший пост главы Государственного военно-промышленного комитета.