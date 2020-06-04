В организме крыс прижилась и заработала мини-печень из человеческих клеток

Учёные пересадили крысам искусственную печень, созданную из стволовых клеток человека. Орган работал и выделял человеческие белки, желчные кислоты и мочевину.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Cell Reports группой во главе с Алехандро Сото-Гутьерресом (Alejandro Soto-Gutierrez) из Питтсбургского центра исследований печени.

Как сообщают авторы новой работы, только в США 30 тысяч человек в год умирают, не дождавшись пересадки печени. Донорских органов всегда не хватает. Кроме того, чтобы орган не отторгался, после трансплантации пациент вынужден всю жизнь принимать препараты, угнетающие иммунитет (что, конечно, не делает человека здоровее).

Решением могли бы стать искусственные органы, выращенные из стволовых клеток самого пациента. В этом случае человеку не придётся дожидаться подходящего донора, а иммунная система организма не будет атаковать печень, состоящую из его же собственных клеток. Именно к этой цели стремятся биологи, хотя на этом пути придётся преодолеть ещё немало препятствий.

Авторы нового исследования создали миниатюрное подобие печени из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека. Они были получены из клеток кожи добровольца.

Учёные воздействовали на эти клетки так, чтобы они превратились в клетки печени. В отличие от предыдущих похожих работ, в данном случае биологи выращивали не только гепатоциты, но и клетки кровеносных сосудов и желчных протоков. Также использовался новый каркас для органа.

Для его создания специалисты взяли крысиную печень и очистили её от клеток, оставив каркас из внеклеточного матрикса. На эту основу и были высеяны человеческие клетки. Менее чем за месяц эта структура развилась в настоящий мини-орган с сосудами и желчными протоками.

Крыса, которой была пересажена искусственная печень. Фото Alejandro Soto-Gutierrez.

Получив пять таких органов, экспериментаторы пересадили их крысам (иммунитет грызунов был подавлен, чтобы исключить отторжение имплантата). Опыты показали, что каждая мини-печень вырабатывала желчные кислоты и мочевину, а также белки, характерные для человеческой печени.

"Видеть этот маленький человеческий орган внутри животного - коричневый, похожий на печень - было довольно здорово, - признаётся Сото-Гутьеррес. - Эта штука, которая выглядит как печень и функционирует как печень, произошла от чьих-то клеток кожи".

Однако полноценной печенью созданный орган всё-таки не является. В частности, его кровеносная сеть оказалась не слишком функциональной. Все имплантаты испытывали проблемы с кровоснабжением и функционировали только в течение четырёх дней. В будущих исследованиях авторы надеются устранить этот недостаток.

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