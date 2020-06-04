"Боруссия" хочет удержать вратаря Бюрки от перехода в "Челси"

Дортмундская "Боруссия" предлагает новый контракт вратарю Роману Бюрки. Тем временем интерес к швейцарцу обозначил лондонский "Челси".

Контракт Бюрки с дортмундцами заканчивается в июне 2021 года. "Боруссия" готова продлить сотрудничество с 29-летним швейцарцем. Роману был предложен новый контракт, сообщает "Спорт-Экспресс". Футболист взял время на размышление.

Тем временем стало известно, что "Челси" рассматривает кандидатуру Бюрки как потенциального новичка. Лондонцы не довольны игрой своего голкипера Кепы и ищут нового стража ворот.