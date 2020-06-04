Срывал крыши и рвал провода: разрушения от урагана в Чечне попали на видео

На Чеченскую республику в среду вечером обрушился ураган. Порывы ветра сорвали крыши с домов, повалили столбы ЛЭП и повредили газопроводы.

Агентство ТАСС, ссылаясь на МЧС региона, сообщило, что из-за разгула стихии пострадали 11 человек, в том числе ребенок 2012 года рождения.

В Курчалоевском, Гудермесском и Грозненском муниципальных районах, а также в городах Грозный и Аргун были повреждены линии электропередач, работа которых к настоящему времени восстановлена.