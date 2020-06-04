Bentley выпустила последний мотор объемом 6,75 л

Знаменитый двигатель V8 серии L объемом 6,75 л выпускался компанией без перерыва 61 год, поставив своеобразный рекорд. За это время их сделали 36 000 штук. Последний выпущенный двигатель установят на прощальную версию седана Mulsanne.

Двигатели серии L выпускались с 1959 года в одной и той же конфигурации и с неизменным расстоянием между осями цилиндров. Мотор V8 создавался в 1950-х годах для замены рядных "шестерок" (ставились на Bentley Mark VI, R-Type и S1). Новый мотор должен был стать минимум на 50% мощнее своего и занимать столько же места под капотом без увеличения веса. Для этого и была применена V-образная компоновка, а сам новый двигатель объемом 6,2 л был запущен через 18 месяцев с начала проектирования.

Новый V8 оказался более чем на 13 кг легче шестицилиндровой модели и был впервые установлен на Bentley S2 в 1959 году, где он выдавал 183 л.с. Затем этот мотор изменили под новые Bentley серии T, появившиеся в 1965 году: его делали мощнее и компактнее, что он поместился под покатым капотом. В 1971 году рабочий объем был увеличен до 6,75 л за счет увеличения хода поршня с 91,44 до 99,06 мм.

Каждый из 36 000 двигателей серии L собирался вручную в моторном цехе штаб-квартиры Bentleу в Крю. Сборка современного двигателя занимает 15 часов. Каждый двигатель идет с табличкой с именем и подписью инженера, ответственного за сборку.

За годы своей эволюции мотор оброс турбонаддувом (сначала один компрессор, затем два), электронными системами управления, прямым впрыском топлива и регулированием фаз газораспределения. Перед запуском нового Mulsanne в 2010 году V8 получил новые коленчатый вал, поршни, шатуны и головки блока цилиндров, систему регулирования фаз газораспределения и отключения цилиндров. В итоге этот двигатель дорос до своей пиковой отдачи в 538 л.с. и 1100 Нм на модели Mulsanne Speed.

И вот теперь мотор V8 объемом 6,75 л уходит вместе с Mulsanne (ее заменит новый Flying Spur), уступая место 6-литровым моторам W12, 4-литровым V8 и гибридным V6. Последний из этих двигателей поставят на 30-й, финальный выпущенный Mulsanne в прощальной версии 6.75 Edition от ателье Mulliner.