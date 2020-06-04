4 июня 202013:05

Прогноз синоптиков: ливни заканчиваются, начинается лето

EPA

В Москве в четверг может быть побит очередной рекорд интенсивности дождей. Об этом предупреждают синоптики. В Центральной части России накануне и этой ночью прошли сильные ливни. Многие крупные города ушли под воду. Синоптики обещают столице новый рекорд. Но худшее в плане погоды уже позади.

По регионам Центральной России пронеслась очередная волна аномальных ливней. Дожди начались накануне во второй половине дня, и уже спустя несколько часов Тамбов, Рязань и Тула утонули. По улицам потекли настоящие реки, машины глохли прямо на проезжей части.

В той же Рязани только за сегодняшнюю ночь выпало 38 мм осадков (это половина месячной нормы). В Тамбове — 25 мм. Свыше 20 мм фиксировали также метеостанции Московской и Калужской областей. Значения  заоблачные! Но даже они меркнут по сравнению с тем, что показала метеостанция городка Узловая в Тульской области: 138 мм за день среды, то есть всего за 12 часов. Случись такой дождь где-нибудь во влажных тропиках, он все равно бы считался чем-то за гранью добра и зла.

Главная опасность ливней сейчас - это паводок. Буквально несколько дней назад регион уже пережил волну рекордных осадков, и реки сразу же начали стремительно подниматься. Этот процесс продолжается и сейчас. Видео из пострадавших от наводнений районов пользователи выкладывают в соцсети буквально каждый день. "Если туда упадешь — все, хана. Метра на три вода поднялась! Если бы не забор — хана, уплыли бы", — говорит очевидец. 

По последней информации, отдельные реки Центра России уже поднялись на несколько метров. Например, Протва в Обнинске с 28 мая прибавила почти 4,5 метра. Интенсивно растут Москва, Ока, Клязьма. Причем эти данные еще не учитывают вчерашние ливни. С большой долей вероятности в ближайшие дни масштаб паводков заметно увеличится.

Погоду на большей части Русской равнины продолжает определять старый ненастный вихрь с центром над Востоком Украины. Почти неделю он не мог преодолеть сопротивление скандинавского антициклона, а потому атмосферные фронты "висели" практически на одном и том же месте. Накануне ему удалось потеснить очаг высокого давления, фронты двинулись на север. И в их зонах повысились контрасты температуры. Следствием чего и стали ливни в центре страны.

Сегодня фронтальные разделы уйдут еще дальше на северо-восток. Так что самые сильные ливни будут уже наблюдаться на севере Центрального района, северо-западе страны и в Поволжье. Впрочем, и в других регионах Европейской России пока будет пасмурно и довольно дождливо. Но ключевое слово здесь пока. Прошедшие сильные осадки ознаменовали собой кардинальную перемену погодного тренда. Затяжной период ненастья заканчивается, и начинается лето. Уже сегодня из-за отступления антициклона на Русской равнине сформировался устойчивый южный поток. В настоящий момент в регион начал поступать очень теплый воздух с севера Каспия. А с завтрашнего дня он окажется ориентирован аж со Средиземного моря. А следовательно, потепление будет только усиливаться.

Тепло добьет даже до Санкт-Петербурга, где до этого было довольно прозладно. Сегодня город на Неве окажется во власти фронтальных разделов, которые подошли с юго-востока. Небо над Северной столицей будет закрыто плотной пеленой дождевых облаков. По расчетам, может выпасть около 10 мм осадков, или почти пятая часть июньской нормы. Температура не превысит 16 градусов. Но в дальнейшем погода станет улучшаться, а воздух прогреется до комфортных 24 градусов.

В Москве уже сегодня мы ожидаем до плюс 20 градусов, что вполне соответствует климату июня. Дожди все еще возможны. Они принесут менее 5 мм осадков. Завтра такой характер погоды сохранится. Но в выходные осадки практически прекратятся, показания термометров поднимутся до 23-25 градусов, а в начале следующей недели столбики термометров устремятся к отметке плюс 30 градусов.

Текст: Метеовести

Сейчас

12:42

Все коллекторы получат идентификационные коды

12:22

Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

12:01

ЧП в Норильске: СК возбудил дело о халатности

11:26

Из США в Россию прибыл второй самолет с аппаратами ИВЛ

11:21

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

10:57

В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре

10:38

В России выросло количество заболевших коронавирусом

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Расхождение данных: Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

Расхождение данных: Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

26 минут назад
Спасти то, что построено: Лукашенко обратился к новому правительству

Спасти то, что построено: Лукашенко обратился к новому правительству

28 минут назад
До 40 лет тюрьмы: полицейскому-убийце ужесточили обвинение, но протесты не утихают

До 40 лет тюрьмы: полицейскому-убийце ужесточили обвинение, но протесты не утихают

1 час назад
8 831: в России выросло количество заболевших коронавирусом

8 831: в России выросло количество заболевших коронавирусом

2 часа назад

Трансляции

13:20

Совещание Владимира Путина с членами Совбеза РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

3 часа назад
В 45-летие Джоли СМИ вспомнили о ее желании стать директором похоронного бюро

В 45-летие Джоли СМИ вспомнили о ее желании стать директором похоронного бюро

20 минут назад
Москвичи не снимут маски до февраля: прогнозы мэра столицы

Москвичи не снимут маски до февраля: прогнозы мэра столицы

3 часа назад
В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре

В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре

1 час назад
"Тинькофф" заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

"Тинькофф" заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

1 час назад
"Мы должны бороться все вместе": массовые протесты в США продолжаются

"Мы должны бороться все вместе": массовые протесты в США продолжаются

5 часов назад
Нападение на начальную школу в Китае: 40 человек ранены

Нападение на начальную школу в Китае: 40 человек ранены

5 часов назад
"ВКонтакте" запускает видеосервис с короткими клипами

"ВКонтакте" запускает видеосервис с короткими клипами

1 час назад
Отеки век: о чем сигналит организм

Отеки век: о чем сигналит организм

1 час назад
"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

"Большой": вдохновенье, жизнь, слезы и любовь

2 часа назад
Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

Конина в колбасе. Проект "Тест" расскажет, как выбрать сервелат

3 часа назад
На телеканале "Россия-Культура" покажут премьеру спектакля "Вместо эпилога"

На телеканале "Россия-Культура" покажут премьеру спектакля "Вместо эпилога"

17 часов назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

23 часа назад
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Срывал крыши и рвал провода: разрушения от урагана в Чечне попали на видео

Срывал крыши и рвал провода: разрушения от урагана в Чечне попали на видео

36 минут назад
В организме крыс прижилась и заработала мини-печень из человеческих клеток

В организме крыс прижилась и заработала мини-печень из человеческих клеток

1 час назад
Из США в Россию прибыл второй самолет с аппаратами ИВЛ

Из США в Россию прибыл второй самолет с аппаратами ИВЛ

1 час назад
Военный вертолет совершил аварийную посадку на дорогу в Подмосковье

Военный вертолет совершил аварийную посадку на дорогу в Подмосковье

1 час назад
В Югре перевернулся автобус с вахтовиками: двое в крайне тяжелом состоянии

В Югре перевернулся автобус с вахтовиками: двое в крайне тяжелом состоянии

1 час назад
У Джорджа Флойда, задушенного полицией, нашли COVID-19

У Джорджа Флойда, задушенного полицией, нашли COVID-19

3 часа назад
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

3 часа назад
Собянин: данные цифровых пропусков и "Соцмониторинга" уничтожат после пандемии

Собянин: данные цифровых пропусков и "Соцмониторинга" уничтожат после пандемии

4 часа назад
"Аэроэкспресс" вернет в июне все отмененные рейсы

"Аэроэкспресс" вернет в июне все отмененные рейсы

4 часа назад
Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня и будут дистанционными

Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня и будут дистанционными

5 часов назад
В Якутию поступила первая партия реанимобилей в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

В Якутию поступила первая партия реанимобилей в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

5 часов назад
Посольство РФ озабочено судьбой россиян в американских тюрьмах

Посольство РФ озабочено судьбой россиян в американских тюрьмах

5 часов назад
В полевых госпиталях в Дагестане более 30 пациентов вылечились от коронавируса

В полевых госпиталях в Дагестане более 30 пациентов вылечились от коронавируса

5 часов назад
7 европейских стран, в которых можно будет отдохнуть уже этим летом

7 европейских стран, в которых можно будет отдохнуть уже этим летом

5 часов назад
Пять регионов подали заявки на дистанционное электронное голосование по Конституции

Пять регионов подали заявки на дистанционное электронное голосование по Конституции

6 часов назад
Добровольцы, готовые испытать вакцину от COVID-19, прошли медобследование

Добровольцы, готовые испытать вакцину от COVID-19, прошли медобследование

6 часов назад
СМИ: Олимпиада в Токио пройдет в упрощенном формате

СМИ: Олимпиада в Токио пройдет в упрощенном формате

6 часов назад
В Европе проходят массовые протесты в защиту прав темнокожих

В Европе проходят массовые протесты в защиту прав темнокожих

6 часов назад
На Москву и область обрушились сильные ливни и ветер

На Москву и область обрушились сильные ливни и ветер

6 часов назад
Falcon-9 вывел на орбиту 60 спутников Starlink, а его первая ступень вернулась на Землю

Falcon-9 вывел на орбиту 60 спутников Starlink, а его первая ступень вернулась на Землю

7 часов назад
До исторического заседания ЦБ РФ две недели: как изменились настроения?

До исторического заседания ЦБ РФ две недели: как изменились настроения?

7 часов назад
В Швеции ищут кандидата на "вечную должность" с зарплатой в 2,3 тысячи долларов

В Швеции ищут кандидата на "вечную должность" с зарплатой в 2,3 тысячи долларов

8 часов назад
На космическом корабле Crew Dragon использовались российские комплектующие

На космическом корабле Crew Dragon использовались российские комплектующие

8 часов назад
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

9 часов назад
Военные дезинфицируют Амурский ГПЗ

Военные дезинфицируют Амурский ГПЗ

9 часов назад
"Уснувшие в Армагеддоне": о людях, которые по разным причинам пропустили пандемию

"Уснувшие в Армагеддоне": о людях, которые по разным причинам пропустили пандемию

10 часов назад
Google грозит штраф на 5 миллиардов долларов за незаконный сбор данных пользователей

Google грозит штраф на 5 миллиардов долларов за незаконный сбор данных пользователей

11 часов назад
Не дотерпел: Зеленский нарушил самоизоляцию и прогулялся до кафе

Не дотерпел: Зеленский нарушил самоизоляцию и прогулялся до кафе

11 часов назад
Штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии: после ливней часть Нальчика ушла под воду

Штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии: после ливней часть Нальчика ушла под воду

11 часов назад
В Лондоне протестующие устроили потасовку у резиденции Джонсона на Даунинг-стрит

В Лондоне протестующие устроили потасовку у резиденции Джонсона на Даунинг-стрит

12 часов назад
Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

03.06.2020 10:08

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку