Хоккейный ЦСКА продлил контракт с главным тренером Никитиным

Московский ЦСКА заключил контракт с главным тренером Игорем Никитиным. Новое соглашение рассчитано на три года.

Прежний контракт истек в апреле. ЦСКА был заинтересован в продолжении сотрудничества с 47-летним специалистом. 4 июня пресс-служба армейцев сообщила о заключении нового трехлетнего контракта с Игорем Никитиным.

Игорь Никитин возглавил ЦСКА в 2017 году. Под его руководством ЦСКА дважды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ, а в сезоне 2019/20 армейцы стали обладателями Кубка Гагарина.