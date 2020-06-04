Тендер не состоялся: желающих строить аэропорт "Мирный" в Якутии не нашлось

Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии с начальной (максимальной) стоимостью контракта 9,7 миллиарда руб. признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от желающих построить аэропорт, отмечено на портале госзакупок.

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" объявило тендер на строительство аэропорта в городе Мирный. Аэропорт необходимо вести в строй до 21 декабря 2023 года. Источник финансирования строительства — федеральный бюджет.

По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, отмечает портал.

Действующий аэропорт "Мирный" в Якутии обеспечивает авиасообщение с крупнейшими российскими городами, а также является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки и Европы в Азию. Аэропорт исчерпал свой эксплуатационный ресурс и достиг предела обслуживаемого пассажиропотока.