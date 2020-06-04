В Ярославской области пожар лишил дома семью с двумя детьми

В Ярославской области пожар лишил жилья семью с двумя детьми. Как уточняет ГТРК "Ярославия", накануне вечером загорелся частный деревянный дом в деревне Подосениха Ярославского района. По словам его хозяйки, Натальи Андриан, о возгорании ей сообщила соседка. Сама Наталья в это время как раз шла с работы, дети — 14-летний мальчик и 6-летняя девочка — гуляли с собакой. Муж женщины спал, но выбрался из горящего дома до приезда пожарных. С сильными ожогами тела он помещен в реанимацию ожогового отделения больницы имени Соловьева в стабильно тяжелом состоянии.

Пожарный расчет был на месте возгорания через 10 минут после вызова, но строение спасти не удалось. Сейчас семья погорельцев разместилась у знакомых. К счастью, документы были у Натальи при себе. Практически ничего больше не сохранилось. Семья нуждается в обуви и одежде, предметах первой необходимости. Нечем кормить собаку.

5 июня сотрудники госпожарнадзора выдадут Наталье Андриан акт о пожаре, тогда она сможет обратиться за помощью в органы соцзащиты. Там семье уже предложили предоставить постельное белье, посуду, продукты. Помочь погорельцам можно, позвонив в редакцию "Вести-Ярославль": (4852) 280-585, 219-665.