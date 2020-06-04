Инвесторы подали в суд на WeWork

В иске по поводу провалившегося IPO WeWork инвесторы заявили, что компания обманула их, продвигая трансформацию концепции рабочего пространства, чтобы продать акции на сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Иск был подан от имени инвесторов, которые купили акции компании за 2,5 года до того, как сеть коворкингов WeWork решила отозвать документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения IPO, в сентябре 2019 года, после чего цена акций резко снизилась.

Инвесторы утверждают, что руководители и члены совета директоров компании переоценили бизнес-план и преуменьшили его потери как "стратегические инвестиционные расходы, которые заложат основу для прибыльности".

"WeWork занималась расточительными расходами в безрассудной попытке добиться роста любой ценой — не таким образом, чтобы обеспечить устойчивый рост своего бизнеса, а скорее для того, чтобы стимулировать привлечение капитала от инвесторов при все более высоких оценках", — говорится в иске, поданном в среду в федеральный суд Сан-Франциско.

Softbank Group инвестировала в WeWork, и два ее директора, также названные в иске, входили в совет директоров WeWork.

Ранее Адам Нойман, соучредитель и экс-глава WeWork, подал в суд на SoftBank в связи с отказом японской компании от решения заключить сделку на $3 миллиарда по покупке акций у сотрудников и других акционеров. Эта сделка была частью усилий по выведению сервиса коворкингов из затруднительного положения.