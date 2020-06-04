Я ее прощаю: оправданные экс-полицейские не держат зла на обвинившую их в изнасиловании

После завершения громкого дело о секс-скандале в уфимском МВД бывшие полицейские не держат зла на свою коллегу. Судебная коллегия Верховного суда накануне вынесла оправдательный приговор двум полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД.

Спустя полтора года судебных тяжб, два экс-полицейских полностью оправданы, третьему смягчили наказание, информирует ГТРК "Башкортостан". На выходе из зала суда они поделились.

Бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев сказал: "Я ее прощаю. Пусть Бог будет ей судьей".

Экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев добавил: "Я такого же мнения"..

Секс-скандал прогремел на всю страну в конце октября 2018 года. Девушка, работающая дознавателем в отделе МВД России по Уфимскому району, заявила в полицию о групповом изнасиловании. Как сообщало МВД, всех троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании, как и саму дознавательницу, уволили из органов за совершение поступков, порочащих честь сотрудника МВД. В декабре 2019 года суд назначил им на троих 20 лет лишения свободы в колонии общего режима.