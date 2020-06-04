Рауль может вернуться в "Шальке" в роли главного тренера

Руководство "Шальке" рассматривает кандидатуру Рауля Гонсалеса Бланко на пост главного тренера. В настоящее время 43-летний испанец тренирует вторую команду мадридского "Реала" — "Кастилью".

Как сообщает Soccer.ru, руководство "Шальке" недовольно работой тренера Дэвида Вагнера. Скорее всего, по окончанию сезона германо-американский специалист будет отправлен в отставку. В настоящее время идет поиск нового тренера.

В числе потенциальных кандидатов легенда мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес Бланко. Тем более, что Рауль очень популярен и в Гельзенкирхене. После ухода из "Реала" испанский нападающий провел два сезона в составе "Шальке".